Ferrara, 27 febbraio 2019 - Tre pattuglie Reparto prevenzione crimine di Bologna. Cinque giorni la settimana. Arrivano i primi rinforzi per i controlli straordinari nella zona Gad (e non solo); il potenziamento dei servizi, annunciato la scorsa settimana dal Ministero dell’Interno, è operativo in pratica da ieri. Le pattuglie inviate dal capoluogo felsineo sono già state dislocate, e con questo riparte in qualche modo la cosiddetta ‘Operazione Martellamento’ che già nel 2017 aveva visto aumentare in modo esponenziale i controlli, le identificazioni, i fermi degli irregolari. Non si tratta dell’auspicato aumento strutturale degli organici, visto che le pattugle dell’Anticrimine resteranno a Ferrara «fino a cessata emergenza», come si dice in gergo; e quale sia la durata dell’emergenza, non è dato sapere. Anche se è probabile che l’impegno dei sei agenti supplementari possa durare parecchie settimane: anche per fornire un quadro preciso, sostanziato da numeri, sulla situazione dell’ordine pubblico e della criminalità.

Si tratta, in ogni caso, della prima risposta del Viminale alla richiesta di maggiore sicurezza; come si ricorderà, la scorsa settimana era stata presentata un’interrogazione parlamentare dal senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni, e dal suo collega alla Camera, Tagliaferri. Nella risposta, era stato annunciato proprio l’invio dei rinforzi da Bologna, come primo atto di un piano più complessivo che prevede la copertura dei buchi in organico nella Questura (55 agenti) e un aumento del contingente dell’Esercito. Una richiesta analoga è stata avanzata anche dal gruppo consiliare del Pd, con un ordine del giorno discusso lunedì nell’assemblea civica, ma di cui era stata data informazione alcuni giorni precedenti. Uno più uno fa... tre, appunto le pattuglie supplementari inviate da Bologna.

Che saranno impegnate cinque giorni la settimana (contro i due dei consueti servizi di supporto) proprio nei controlli a tamburo battente: per chi transita nella zona della Stazione, e più in generale nell’area della Gad, adesso il colpo d’occhio è sicuramente quello di un presidio molto più intenso. Si tratta di capire, ma questo lo si valuterà nelle prossime settimane, se nelle maglie a questo punto più fitte dell’Operazione Martellamento (per usare questa espressione suggestiva) rimarranno impigliati anche soggetti di spicco, legati alla criminalità. L’obiettivo è questo, l’auspicio pure. Adesso a colpi di controlli e posti di blocco l’azione è più consistente.