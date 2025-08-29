Gad al setaccio della polizia . Giro di vite contro lo spaccio: "Oltre mille controlli all’anno"

Dopo l’appello dei residenti della zona Gad con una lettera di denuncia dei quotidiani episodi di spaccio, continua senza sosta l’attività di prevenzione. Polizia di stato, carabinieri, vigili ed esercito, coordinati da prefettura e questura, sono in prima linea per contrastare la microcriminalità. La denuncia dei residenti riguarda l’area compresa tra via San Giacomo, corso Piave, viale IV Novembre (e le mura), l’area dello stadio, parco attrezzato con i giochi per bambini e area sgambamento cani. Nella lettera si parla di spaccio, comportamenti incivili, schiamazzi anche di notte. E paura, soprattutto da parte dei residenti più anziani. I residenti non puntano l’indice sulle forze dell’ordine di cui riconoscono il massimo impegno, ma sono stanchi degli episodi quotidiani con gruppi di persone – dai 5 fino anche ai 30 componenti – che bevono, fumano, si rincorrono, litigano e cercano di attirare l’attenzione di chi passa chiamandolo "capo, bello o emettendo fischi, versetti gutturali per verificare se vi potessero essere clienti interessati ai loro loschi commerci". Le forze dell’ordine, come detto, sono al fianco dei residenti. È un’azione quotidiana quella di polizia di stato, carabinieri, finanza, vigili ed esercito per bloccare la microcrimalità. Ma ecco i numeri. In quattro anni le attività di controllo quotidianamente svolte, anche in relazione alla verifica costante della regolarità sul territorio nazionale dei cittadini da parte delle pattuglie delle volanti della questura che hanno effettuato verifiche in Gad nell’arco delle 24 ore. Non solo. 373 i servizi svolti, prevalentemente sulla fascia pomeridiana e serale, con l’ausilio del Reparto Prevenzione Crimine di Bologna; 1.200 i dispositivi del Poliziotto di Prossimità nei turni mattutino e pomeridiano. I reparti investigativi della questura hanno contribuito, con interventi settimanali, ad integrare i servizi. Inoltre, nell’area di Via IV Novembre, Piazzale Castellina, Via Cassoli, Via Ortigara, e zone attigue sono stati svolti , nella fascia oraria 13-19, 756 servizi da parte dell’Esercito Italiano nell’ambito dell’Operazione Strade, il cui itinerario e le soste prefissate, nei punti maggiormente sensibili, sono stati disposti con ordinanza del questore. Negli ultimi due anni, inoltre, la polizia di stato ha, altresì, concorso, unitamente ai carabinieri, alla guardia di finanza, alla polizia locale, alla realizzazione di 113 servizi interforze. L’attività costante della polizia di stato, unitamente alle altre forze dell’ordine, nell’area dimostra, da un lato l’attenzione verso la problematica e dall’altro la necessità che la stessa venga affrontata quotidianamente, senza soluzione di continuità, con dedizione e professionalità.

Matteo Radogna