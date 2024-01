"Gad, c’è conflitto sugli immobili di Lodi"

Un’interpellanza, rivolta al sindaco Alan Fabbri e al vice Nicola Lodi, finalizzata a conoscere "come intende gestire eventuali conflitti di interesse derivanti dagli investimenti personali in aree che lei stesso decide di valorizzare". L’ultimo documento presentato dalla capogruppo del Misto, Anna Ferraresi (foto) è destinato probabilmente a diventare un altro piatto forte della campagna elettorale. Il riferimento è "all’acquisto di due ampi immobili e di due garage da parte del vicesindaco nell’area Gad – si legge nel documento – con un valore stimato superiore a trecentomila euro, e tenuto conto che tali proprietà si trovano in una zona in fase di riqualificazione destinata ad aumentare di valore". Sono altre due le richieste contenute nell’interpellanza che, dopo una lunga disamina della situazione del quartiere chiede espressamente a sindaco e vice come prevedono di affrontare "il possibile deprezzamento di altre proprietà, considerando il trasferimento del degrado e dello spaccio in zone confinanti, nel rispetto degli interesse della comunità".

Poi, il piano etico. La questione è posta a Fabbri. Ferraresi chiede al sindaco se ritiene appropriato, in un contesto etico, "che i membri dell’amministrazione possano effettuare investimenti mirati in aree soggette a interventi di riqualificazione quando detengono cariche pubbliche. Poiché, essendo detentori di informazioni riservate prima di altri soggetti economici, è cruciale preservare l’integrità delle azioni da intraprendere, evitando possibili conflitti di interesse o uso improprio delle informazioni privilegiate per fini personali".

Non si fa attendere la replica di Lodi con l’avvocato Carlo Bergamasco. È quest’ultimo che sostiene "la totale infondatezza delle richieste di Ferraresi", tanto più a fronte del fatto che "l’annuncio di un immobile in vendita non rappresenta una notizia riservata. Non si capisce a quali informazioni riservate faccia riferimento". Il numero due della Giunta sostiene che si tratti di "un attacco personale, che non ha nulla a che fare con la politica". Per questo, l’interpellanza è da ritenersi "inammissibile". Senza contare che, a detta di Lodi, il documento "contiene un grande cortocircuito: Ferraresi ammette che al Gad c’è stata una riqualificazione, con una conseguente rivalutazione degli immobili. Salvo però, pubblicamente, smentire che questa riqualificazione sia avvenuta e votando contro gli interventi che sono stati finanziati anche grazie all’ultimo bilancio del Comune. Non c’è coerenza e non è politica: quegli immobili sono intestati ai miei figli e li sto pagando grazie a un mutuo".

f. d. b.