Gad e il maxi processo, il ‘capo’: "Lo devo uccidere per mostrare la mia forza"

di Cristina Rufini

Lui, dj Boogye, al secolo Emmanuel Okenwa, 51 anni, davanti ai giudici del Collegio che mercoledì lo ha condannato a 22 anni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso, con ironia a marzo scorso aveva detto di "aver sentito nominare i Vikings, ma di non conoscerli proprio". Aggiungendo "So che sono una cosa molto brutta...io i Vikings li ho visti solo nei film". Parole pronunciate con quel fare burlesco, a tratti sprezzante, che ha caratterizzato alcune sue uscite durante il maxi processo sulla mafia nigeriana. Peccato, però, che intercettato nell’ambito delle indagini dell’inchiesta Signal che ha portato al processo, al telefono con i suoi sodali, sembrava andare molto orgoglioso di essere un Vikings Arobaga, il cult che stando alla recente sentenza aveva il monopolio dello spaccio di droga in città, raggiunto con metodi di stampo mafioso: intimidazioni, aggressioni, fino al tentato omicidio di via Morata, del 30 luglio 2018, ai danni di Stephen Oboh, esponente della fazione antagonista, gli Eiye. Okenwa all’epoca era già ai vertici del cult in Italia. Poco meno di un anno dopo, ormai sotto intercettazione, colui che amava definirsi ’il re di Ferrara’, parlando con Gbidy Trinity (condannato a 10 anni), Boogye gli dice "se entro la fine del mese non faccio del male a Stephen Oboh, non sono un Arobaga". Siamo a maggio del 2019, quasi un anno dopo il tentato omicidio e l’obiettivo è sempre lo stesso. Fargli del male,"mandarlo all’ospedale o al cimitero". Passaggio questo ripreso anche nelle motivazioni alla sentenza del gup bolognese Francesca Zavaglia che ha firmato le condanne di sei affiliati al cult Arobaga, in sede di abbreviato. Lo stesso giudice che a pagina 65 delle motivazioni sottolinea che "l’elevata pericolosità ed efferatezza dei Vikings era nota ormai non solo nel cult antagonista degli Eiye, ma anche a tutta la comunità nigeriana insediata nel ferrarese e altrove che ben percepiva la carica intimidatoria del grupp. Basta ricorda i violenti tentativi di affiliazione e degli abusi comeesii a danno di negozianti della zona".