Gad, immobili e spazi verdi più belli Al via la gara per la ’rigenerazione’

di Federico Di Bisceglie

Miglioramento della qualità ambientale, manutenzione e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e accrescimento della sicurezza territoriale e delle capacità di resilienza. Il tutto, da realizzare all’interno del quartiere Gad. Un ulteriore tassello che si aggiunge, nell’idea dell’amministrazione, alla riqualificazione e al rilancio del quartiere. L’obiettivo della ‘manifestazione di interesse’ – si legge nel documento – è quello di "favorire la più ampia partecipazione di soggetti pubblici e privati" per avviare processi di "rigenerazione e riqualificazione delle strutture esistenti". Nella gara si fa specifico riferimento a "specifiche modalità di intervento – prosegue il documento – e adeguate misure di incentivazione anche allo scopo di garantire lo sviluppo sociale ed economico sostenibile, la reintegrazione funzionale entro il sistema urbano e l’incremento delle prestazioni ambientali, ecologiche, paesaggistiche, turistiche e attrattive". Tra le prescrizioni contenute nella gara è specificatamente indicato un divieto: gli interventi da proporre nel quartiere Gad "non dovranno prevedere ulteriore consumo di suolo". Potranno invece "prevedere interventi sia sul patrimonio edilizio privato che pubblico". In questo senso, è specificata la possibilità di valorizzare "immobili o spazi urbani dismessi o in via di dismissione e favorire, al contempo, lo sviluppo di iniziative economiche, sociali e culturali" . Dunque, per l’estate al quartiere Giardino, non ci sarà solo musica. Ma, per poter partecipare a questa ‘gara’ c’è ancora poco tempo. Il bando scadrà infatti il 17 agosto prossimo. Potranno essere candidati anche "progetti innovativi di creazione e sviluppo di nuova impresa – si legge ancora nel documento – e nuova occupazione". Piani che prevedono "interventi di recupero di strutture volte a erogare servizi per la sosta e il tempo libero". Da ultimo, nella gamma di proposte possono arrivare anche quelle relative "all’ammodernamento e valorizzazione del verde pubblico". Per quanto riguarda le candidature, potranno manifestare il proprio interesse "sia persone fisiche che persone giuridiche". Chi ha titolo? Proprietari, comproprietari, eredi e promissari acquirenti sulla base di un contratto preliminare. La vera incognita di questa ‘gara’ è la copertura economica. Cioè, per il momento, nell’avviso che è uscito non è indicato quanto l’amministrazione ha in animo di mettere a bilancio. Per il momento, infatti, come si legge nel bando stesso l’avviso "non intende porre in essere alcuna procedura concorsuale". Insomma in qualche modo è, esattamente come quello dedicato alla riqualificazione degli stabili delle contrade, una sorta di ricognizione. Ora, resta da capire in quanti manderanno idee e progetti.