Cronaca
CronacaGad, la denuncia di 60 residenti: "Tornati spaccio, liti e disturbo"
28 ago 2025
FEDERICO DI BISCEGLIE
Cronaca
Gad, la denuncia di 60 residenti: "Tornati spaccio, liti e disturbo"

Gruppo di cittadini presenterà un esposto per lamentare problemi tra via San Giacomo, corso Piave, viale IV Novembre e lo stadio: "La zona è tornata invivibile. Le forze dell’ordine fanno ciò che possono".

Un’immagine (di repertorio) su alcuni controlli della Polizia nel quartiere

L’esposto è pronto e verrà consegnato alla questura nei prossimi giorni. Sessanta residenti denunciano problemi di spaccio In Gad. "Ormai da parecchio tempo – si legge nell’esposto – il tratto di strada compreso tra via San Giacomo, corso Piave, viale IV Novembre e lo stadio (nello specifico la ciclabile posta al lato del parco pubblico attrezzato di giochi per bambini, l’area di sgambamento cani e, d’estate, anche le mura tra via Ticchioni e IV Novembre) è diventato sede quotidiana di esercizio di spaccio". Non solo. "Specialmente nelle ore pomeridiane e notturne – prosegue il documento – nell’area sostano senza soluzione di continuità in gruppetti di cinque o sette e fino a quindici persone (talvolta trenta) di colore che fumano, bevono birra, si rincorrono, litigano tra loro con alterchi rumorosi, e al passaggio di altre persone, ripetutamente disturbano richiamando l’attenzione, con epiteti: "capo", "bello", emettendo fischi e urla per verificare se vi potessero essere clienti interessati ai loro loschi commerci". Insomma la situazione descritta nell’esposto non è molto diversa da quella che, specie in anni passati, il nostro giornale ha raccontato. A conferma del fatto che, per quanto fatto, c’è ancora tantissimo lavoro da svolgere in quelle zone. E a ribadirlo con forza è proprio Angelo Conti, uno dei residenti. "La zona è diventata invivibile – scandisce – siamo esausti. Non è ammissibile che io debba chiedere permesso per entrare in casa mia, solo perché uno di questi loschi figuri si accomoda sulle mie scale di casa. Tra via Ticchioni, Nazario Sauro e IV Novembre è un delirio: un andirivieni di spacciatori continuo dalla mattina fino a tarda notte. Gente che urina nei nostri giardini, che rompe i vetri delle macchine, che ci sputa in faccia e ci appella con epiteti del tipo: "Italiano di merda"". Conti chiarisce subito che della polemica politica non gli interessa ma tiene a sottolineare come "le forze dell’ordine intervengono spesso, pur nella limitatezza degli organici e dei mezzi che hanno. Purtroppo, però, non hanno sufficienti mezzi e sufficiente libertà per intervenire in modo tale da arginare davvero questi fenomeni criminali". "Al turista, che arriva in città utilizzando il treno, che biglietto da visita mostriamo con queste performance, e ai nostri figli e ai nostri nipoti che città lasceremo? – si legge ancora nel documento che verrà consegnato agli uffici di polizia – . Non crediamo si possa accettare di essere invasi, e messi sotto scacco, da questi individui. Noi tutti, che anni fa abbiamo acquistato casa nel quartiere "giardino", oggi siamo finiti nel quartiere che mostra un’emergenza sociale di delinquenza e di degrado, e nessuno fa niente per risolvere veramente l’emergenza in modo definitivo. Siamo veramente stanchi e preoccupati, perché non si vede la fine, il peggioramento però è visibile". Da oggi, siamo certi, il dossier Gad tornerà in cima alle priorità sulla scrivania dell’amministrazione.

Federico Di Bisceglie

© Riproduzione riservata

Degrado