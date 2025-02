Gad, la riqualificazione al Forum sulla sicurezza

La riqualificazione della Gad diventa un modello da esportare in ottica di riqualificazione urbana, estesa a tutto il quadrante della zona stazione. È stata la coordinatrice dei progetti strategici del Comune, Alessia Pedrielli, a portare l’esperienza ferrarese al Forum italiano per la Sicurezza urbana a Reggio Emilia. Il convegno si propone come un momento di riflessione sulle città e sugli spazi pubblici ponendo l’attenzione al tema della sicurezza urbana, in un’ottica integrata, partecipata e legata a una progettualità complessiva delle città. Ed è proprio quest’ultimo che, dalla prospettiva di Pedrielli, rappresenta il punto cardine sul quale si è sviluppata la progettualità della riqualificazione in Gad. Al convegno è stata portata prima la visione e poi la strategia di quella che era stata una delle più importanti e urgenti promesse elettorali fatte alla città. Il tutto organizzato in più tappe: dapprima attraverso uno studio delle azioni che concretamente si potevano mettere in atto, anche grazie alla presenza della polizia con controlli mirati per la lotta allo spaccio, presidiando l’area in mano alle bande criminali, successivamente agendo sulla riqualificazione dell’area, con un intervento di tipo urbanistico. In questa fase sono stati coinvolti i cittadini, che hanno dato il loro contributo per costruire il Gad che desideravano. Sono stati realizzati diversi interventi dalla costruzione di campi da gioco e giardini attrezzati al potenziamento e valorizzazione dell’illuminazione pubblica. Il quartiere riqualificato è stato poi inserito nella programmazione di eventi cittadini, diventando una nuova sede per concerti ed eventi all’aperto, con l’obiettivo di riportare i cittadini a vivere questa zona verde della città, ma anche di spronare i privati e il commercio a investire (Winter Park, streat food ed eventi musicali…) generando maggiore attrazione verso il luogo anche grazie al coinvolgimento dei residenti e alla partecipazione attiva delle società sportive e degli enti e delle associazioni del territorio. Partendo dal Gad, il raggio di azione si è allargato proseguendo con la bonifica delle aree limitrofe. Dopo il parco Coletta si è passati alla messa in sicurezza di piazze e parchi limitrofi (Giordano Bruno (foto), Piazzetta Enrico Toti, Parco Monti Perticari) e alla velostazione.