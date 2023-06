"Gad, per anni ci fu detto che la nostra insicurezza era solo una percezione"

Caro Carlino,

sono serviti 20 mesi e 38 udienze perché la ragione avesse il sopravvento. Anni di presidi, banchetti, raccolte e presentazione di firme, senza nessuna presa di posizione da parte della precedente pubblica amministrazione. A dir il vero, una presa di posizione c’era stata ed era archiviare sempre tutte le denunce dei cittadini come “sensazioni” di insicurezza. Lo spaccio (palese e primaria fonte di reddito), la prostituzione, le aggressioni, le risse ed i machete sanguinanti erano percezioni. La sentenza, che dispensa pene da nove a ventidue anni, riporta in campo la ragione del diritto a voler vivere questa parte della città con una maggior serenità. Ed altresì anche la “testata amica” della precedente amministrazione (La Repubblica del 28 gennaio 2021) dava ampio risalto alla presenza della mafia nigeriana (Ferrara capitale), che si ritaglia spazi in piccole città, ma dove ci sia un ateneo, terreno fertile dove … coltivare clienti. Sarebbe troppo facile dire: “cosa avevamo detto in tempi non (troppo) sospetti”. Quindi non diciamolo. La soddisfazione si esalta nel veder riconosciuta come assolutamente giustificata la voglia dell’area Gad ad essere quartiere vivibile e fruibile e non ai margini della città. Ed il clima è cambiato, anche se il percorso è ancora lungo. Certo che resta incomprensibile la tenacia della precedente amministrazione nel voler negare il fenomeno, anche di fronte a fatti evidenti, oggettivi, documentati. Buonismo? Fede (politica)? Carezze a possibili elettori? Comunque, anche stavolta, il delitto non paga.

Marco Sarti per “Insorgenti Ferrara” e “GAD sicura”

* * *

COMACCHIO, IMU

SULLE SECONDE CASE

Caro Carlino,

ho letto dell’imu più alta ai proprietari delle seconde case a Comacchio. Certamente è più giusto alle seconde che alle prime case però avere dal comune servizi peggiori in zona turistica è una presa in giro. Strade e marciapiedi in pessimo stato ( vedi Lido di Pomposa) mancanza di fogne e pulizia dei tombini da anni, aree verdi tenute male, assenza di spazzini nelle strade secondarie e per concludere pessima pulizia nelle zone dei cassonetti ; qui però anche a causa di molta gente maleducata e di scarsi controlli. Quindi come si può pagare volentieri una Imu più alta se i servizi latitano ?

F. M, un villeggiante