Gaetano, il maresciallo eroe. Va in arresto, lo salva il carabiniere: "Il massaggio cardiaco, poi i respiri"

Quando ti succede davanti, agisci. Senza paura. "Perché – mi diceva un infermiere del 118 all’apertura di un corso Bls – nella testa devi ripeterti: tanto questo muore lo stesso. Così facendo ti verrà la forza di soccorrerlo senza timore. Quindi fallo". E il maresciallo Gaetano Talente, effettivo al Comando provinciale dei carabinieri di via del Campo, ha agito. Eccome. Tanto da riuscire a salvare la vita a un automobilista di 79 anni, praticamente spacciato, in arresto cardiaco e riverso sul volante della sua macchina. Ma la sorte non aveva fatto i conti con il carabiniere eroe, un sangue freddo da fare invidia, in quel momento libero dal servizio e a spasso con la famiglia per godersi la bella domenica – quella scorsa – di sole e relax. Un esempio di dedizione, coraggio, preparazione, soprattutto di umanità. Concetto, visti i tempi in cui ci muoviamo, sempre più astratto e lontano dalle nostre routine dove tutto ci transita davanti distrattamente. Perlomeno fino a quando, nel mezzo, non ci finiamo noi stessi.

Il maresciallo, si diceva. Via Virgiliana, le 18.30, fuori i gradi sono quattro. La famiglia Talente – marito, moglie e due bimbi di 4 mesi e 2 anni e mezzo – stanno tornando a casa in città. Alt, c’è un incolonnamento all’incrocio con via Reno. "Butto fuori la testa – spiega il militare, 8 anni alla stazione di Roma Divino amore, poi comandante e vice a Burana e da novembre 2022 al Nucleo informativo – e vedo una macchina in panne con accanto una donna che sbraccia. Scendo e corro a vedere". Sull’abitacolo c’è un uomo esanime, rantola. Bisogna fare presto. "A un ragazzo ho detto di chiamare subito il 118". C’è un uomo che respira, incosciente, è la direttiva da riferire ai soccorritori, mentre il maresciallo sposta l’auto in posizione di sicurezza, estrae il conducente e inizia il massaggio cardiaco perché "d’improvviso dal torace non arrivava più nessun movimento". Cinque, sei o più minuti di faticosi sù e giù con la doppia mano sul petto e con nella testa il ritmo di Stayin alive dei Bee Gees, canzone perfetta – come ti insegnano ai corsi di primo soccorso – per le compressioni toraciche nella rianimazione cardiopolmonare. "D’un tratto – riprende Talente – vedo che il paziente muove un sopracciglio e torna a respirare". Poi ecco una mano che pizzica l’aria e le pupille che tornano in posizione corretta. Il pensionato è vivo, di lì a poco verrà portato al Sant’Anna di Cona in ambulanza, ieri le dimissioni. "Ero esausto, soprattutto emotivamente – conclude il militare –, ricordo la dolcezza di una signora che mi ha portato subito un bicchiere d’acqua. Non appena possibile, spero di poter incontrare quell’uomo per sapere come sta". Accadrà presto. Ah, già: un giorno, bisognerà raccontare ai due piccoli Talente di come papà, una domenica di febbraio come tante, diventò un eroe. Ma per questo c’è tempo...