Gaetano Sateriale oggi da Libraccio col suo ’Piazza Ariostea’

Oggi alle 17:30 al Libraccio di Ferrara, Gaetano Sateriale presenta ’Piazza Ariostea’ (La Carmelina): dialogano con l’autore Francesco Scafuri e Paola Zanardi. "Se fosse scritto per adulti questo racconto su Ferrara si chiamerebbe “Immagini in sequenza” – spiega l’autore –. Siccome l’ho pensato perché lo legga Agata, la mia nipotina, ho messo un titolo che spero sia più accattivante: Piazza Ariostea, per molti anni il centro del mio mondo. E non solo del mio". Sateriale è stato sindacalista Cgil e sindaco di Ferrara.