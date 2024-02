"Gaia, angelo mio, ce la farò per te". La promessa di mamma Barbara

XII MORELLI

È un’intera comunità e oltre, a piangere la scomparsa di Gaia Guidoboni (foto), portata via a soli 20 anni dalla crudeltà di una malattia che si era presentata quando ne aveva appena 16 e ripresentatasi a novembre senza più darle scampo. A questa giovane combattente si potrà dare l’ultimo saluto mercoledì nella sua XII Morelli alle 15 e stare vicino anche alla sua mamma Barbara, rimasta sola. "Vita mia – scrive sulla sua pagina social mamma Barbara – mi mancherai tantissimo ma ce la metterò tutta, angelo mio. Te l’ho promesso". Tanto, lo sgomento da parte di tutti. "Ho appreso la triste notizia mentre ero in viaggio di istruzione con i miei alunni. Un grande dolore e senso di impotenza – dice Agnese De Michele, la sua professoressa all’Ipsia di Cento - Gaia voleva imparare, voleva crescere come qualsiasi ragazza della sua età. Aveva i suoi sogni, interrotti, spezzati da una malattia che ha combattuto con grande coraggio. È stata l’alunna guerriera, forte e coraggiosa e, forse, la lezione più importante della vita l’ha trasmessa lei a noi. Consapevole che le parole in simili circostanze sono ben poca cosa, mi unisco al dolore della mamma e dei suoi cari. Quando a novembre 2019 mi dissero di quanto le stava succedendo, avevo solo una domanda: "Perché? Perché ha smesso di essere studentessa e ha dovuto indossare i panni di paziente di oncologia? Ricordo tanta tristezza nel cuore e una forte sensazione di impotenza. Siglando un protocollo per la scuola in ospedale aveva voluto continuare a studiare, nonostante tutto, dimostrando a tutti coraggio da vendere, terminando l’anno scolastico. Ha affrontato una prova dura e delicata ma anche quella volta, la lezione l’ha data lei a noi". Un territorio che è stato vicinissimo con raccolte fondi, anche alla sua mamma quando nella seconda battaglia, per poter stare vicino alla sua bambina, si è trovata a fare i conti con le leggi. "So cosa vuol dire combattere questa malattia – è il messaggio di un centese – Gaia, il tuo esempio di lotta, deve dare la forza". "La solidarietà attorno a lei era commovente – dice Marco Gallerani – Ora alla speranza sopraggiunge il dolore ma il bene che ha sprigionato, non andranno mai dispersi".

l.g.