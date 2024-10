Gaiani: "Cig alla Rexnord. Uno spiraglio da seguire nell’ottica di sviluppo"

L’apertura della Rexnord alla cassa integrazione è uno sprazzo di luce per il futuro. Ma non basta: "Mi auguro che lo spiraglio lunedì si apra e venga dato corso alle proposte dei dipendenti e dei sindacati – ha commentato Carlotta Gaiani (foto), candidata nelle liste del Pd di Ferrara per le elezioni regionali – È fondamentale passare dalla inaccettabile logica della procedura per cessazione di azienda alla prospettiva della crisi aziendale, che mira all’utilizzo degli ammortizzatori sociali ma nella ben diversa logica della prosecuzione dell’attività aziendale". E ancora: "È una ferita che lacera il tessuto economico e sociale della nostra provincia e va ricomposta al più presto. La Regione Emilia-Romagna sta lavorando alla ricerca di una soluzione positiva a queste situazioni, che rischiano di impoverire ancora di più il tessuto economico già fragile della nostra provincia". Conclude con l’invito al Governo "di elaborare un progetto di politica industriale credibile".