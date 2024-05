"Gaibanella, Anas sistemi quei ’crateri’ sulla strada"

Caro Carlino,

io e la mia famiglia abitiamo a San Bartolomeo, lavoriamo a Ferrara e ogni giorno, sempre a Ferrara, portiamo nostra figlia a scuola. E per più volte nell’arco delle 24 ore, transitiamo per la statale 16 uscendo a Gaibanella per tornarcene a casa. Lasciando perdere la situazione di vari tratti della drammatica Adriatica, scrivo alla redazione per segnalare lo stato vergognoso della ’bretellina’ che collega la statale con via Palmirano, strada quest’ultima che porta da un lato a Gaibanella e dall’altro verso l’ospedale di Cona. Qui, in questi 20-30 metri di asfalto, non ci sono buche, bensì veri e propri crateri. Passare e vedere con i propri occhi per credere. Un giorno ho fermato l’auto a bordo strada e, con il metro, ho misurato la loro altezza: si va da 10 a oltre 20 centimetri. Mentre, però, un’auto rischia di sfasciare la gomma, una moto o uno scooter corre il serio pericolo di finire al suolo con serissime conseguenze per il conducente. Ancora peggio, poi, quando piove: i crateri vengono sommersi dall’acqua e diventano ’invisibili’. Mi rivolgo all’Anas, che ha la competenza dell’intero tratto e delle relative entrate e uscite: cosa si aspetta per sistemare questo scempio?

Famiglia Battistini