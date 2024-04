Gaibanella, il confronto. Il Comune promette:: "La prima classe sarà attivata di sicuro"

FERRARA

Quale futuro per la scuola primaria di Gaibanella? Questo il tema discusso in un incontro partecipato, fortemente voluto dalle famiglia, per condividere le azioni da intraprendere per la tutela della continuità scolastica. Sono infatti per dieci le domande di iscrizione alla prossima classe prima della scuola primaria, rispetto al minimo di 15, che previsto dalla normativa di riferimento, per attivare l’avvio della classe. Al partecipato incontro, cui erano presenti una sessantina di persone, sono intervenuti il sindaco Alan Fabbri, l’assessore alla Pubblica istruzione Dorota Kusiak, il dirigente dell’istituto comprensivo Antonio Di Cerbo e Annalisa Ferraresi del Consiglio Sant’Agnese.

"Rassicuriamo le famiglie perché la classe si farà. Siamo da sempre attenti alle frazioni e crediamo che le scuole nei territori siano presidi importanti per la vita e la continuità delle nostre comunità. In passato abbiamo già affrontato e superato positivamente situazioni come quella presente ora alla scuola di Gaibanella e, una volta saputo l’organico di insegnanti attivato per ogni classe, a fine aprile, potremo aprire una trattativa concreta con il dirigente dell’Ufficio scolastico territoriale, l’organo competente in materia, per ottenere l’avvio della classe", questa la promessa del sindaco Alan Fabbri.

"Siamo al fianco delle famiglie e, anche se è possibile fare una richiesta di iscrizione tardiva e i numeri possono variare, chiederemo comunque una deroga rispetto alla normativa, come già accaduto due anni fa proprio a Gaibanella - ha chiarito l’assessore Kusiak - È una scuola in realtà attrattiva sotto diversi aspetti e presidio scolastico importante nel territorio che crea un prezioso legame anche con la realtà della scuola dell’infanzia". La scuola, vicino all’azienda Berluti, è di passaggio anche per chi vive in zona e lavora a Cona o verso il centro di Ferrara.