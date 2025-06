Gal Delta 2000, un roadshow e 140 progetti coi fondi europei

Si conclude con un grande evento il roadshow del Gal Delta 2000, che in questi mesi ha portato migliaia di visitatori alla scoperta dei 140 progetti realizzati grazie ai fondi europei. Oggi, domani e domenica ultima occasione per partecipare alle visite guidate gratuite che svelano il volto rinnovato del territorio tra Mesola, Russi, Goro e Codigoro. "Questo roadshow ha dimostrato quanto sia vitale il nostro lavoro – afferma Mauro Conficoni (foto), consigliere delegato di Gal Delta 2000 –. Migliaia di persone hanno potuto toccare con mano i risultati concreti del programma leader: una crescita reale per imprese e comunità che spesso resta invisibile ai più. Un ringraziamento speciale va a tutti gli stakeholder che hanno creduto in questo progetto". La tre giorni finale parte da Mesola con due appuntamenti imperdibili. Al Palazzo Ottagonale di Ariano Ferrarese, l’allestimento ’La memoria dell’acqua’ racconta attraverso installazioni multimediali il rapporto millenario tra uomo e ambiente (ore 9, 10, 15 e 16). Nel pomeriggio, al Bosco della Mesola, si potranno scoprire i lavori di manutenzione sulla ciclovia Destra Po FE20 - tappa dell’itinerario Eurovelo 8 - e visitare il nuovo allestimento dell’Ecomuseo del Cervo (9.30 e 15.30).