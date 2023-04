Galà benefico a palazzo Roverella Serata di primavera per ‘Giulia’

L’istituto di istruzione privato ‘Paideia’ ha presentato la ‘Serata di primavera’ che si terrà mercoledì prossimo dalle 18.45 a palazzo Roverella. In programma musica dal vivo con la violinista Eleonora Montagnana, le cantanti Alessandra Baccarini, Erika Corradi e Valentina Piccinini e sfilate di moda. All’incontro di presentazione sono intervervenuti l’assessore alla pubblica istruzione Dorota Kusiak, la presidente del ‘Paideia’ Simonetta Gasperini, il presidente dell’associazione ‘Giulia’ Michele Grassi e il direttore generale della Spal Andrea Gazzoli.

"Il galà ha uno scopo di beneficenza – hanno spiegato gli organizzatori –. ll ricavato raccolto durante la serata sarà devoluto all’associazione Giulia a sostegno dei progetti di oncologia pediatrica dell’ospedale Sant’Anna di Cona e di cure palliative pediatriche, in collaborazione con l’unità operativa di neuropsichiatria per l’infanzia e adolescenza dell’Ausl". Kusiak, lieta di sostenere l’iniziativa, ha voluto testimoniare i tre aspetti alla base del patrocinio del Comune per l’evento di Paideia. "Un’istituzione scolastica privata fondamentale per l’offerta di percorsi formativi scolastici e umani che accolgono moltissimi giovani e li accompagnano nei loro progetti di vita – ha elencato –. La scelta della beneficienza per il sostegno economico a servizi socio-sanitari di oncologia pediatrica per i bambini inseriti nei percorsi di cura e per le loro famiglie e l’onore di continuare a sostenere negli anni e nelle iniziative la consolidata partnership tra l’istituto scolastico, la Spal e l’associazione Giulia".

Lauro Casoni