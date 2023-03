Galaxy guarda avanti In arrivo nuove idee nel segno del padel

Alberto Albini, Alex Possenti e Marcello Moretti. Grazie a loro è nato Galaxy Padel, quattro campi di ultima generazione aperti tutti i giorni dalle 7 alle 24, 1800 giocatori, un centro dove si ritrovano professionisti, giovani, persone di tutte le età e ceto. Di rilievo l’investimento che si aggira sul milione di euro, numerose le novità nei prossimi mesi con progetti che porteranno ulteriori ampliamenti. Fiore all’occhiello l’Accademia, una scuola di padel per bambini e ragazzi tra gli 8 e i 16 anni. Le lezioni vengono tenute da un maestro ’certificato’ proprio nell’insegnamento di questo sport. L’avveniristico impianto, che si trova in via Bartok, dispone anche di un campo estivo destinato sempre ai giocatori in erba (dai 6 ai 14 anni).