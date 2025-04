Galeotti, Fiordaliso e Zammarini. Tutti a disposizione per la Torres

Dopo tre giornate di squalifica, domenica prossima mister Baldini ritroverà i pali Cesare Galeotti (nella foto con la fidanzata al Mazza). Hanno scontato un turno di stop e si apprestano a tornare a disposizione anche Alessandro Fiordaliso e Roberto Zammarini, ma il giudice sportivo non ha risparmiato la Spal nemmeno questa settimana. Come previsto infatti la quinta ammonizione rimediata dall’inizio del torneo è costata a Igor Radrezza una giornata di squalifica. Il regista biancazzurro, con il tecnico di Massa diventato un punto fermo della linea mediana, sarà quindi costretto a saltare la trasferta di Sassari.

Entra invece nella lista dei diffidati in seguito al quarto cartellino giallo Steven Nador, per il quale quindi alla prossima ammonizione scatterà in automatico la squalifica. È andata peggio alla Torres, che perde tre giocatori in contemporanea. Nel posticipo di campionato contro la capolista Virtus Entella, infatti, sono stati ammoniti i vari Giorico, Idda e Mercadante che erano diffidati e quindi nel prossimo turno contro la squadra di Baldini non saranno della partita. Alla Spal è stata anche inflitta una ammenda di 900 euro "per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Ovest, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 61’ della gara, due fumogeni sul terreno di gioco e un fumogeno nel recinto di gioco, senza conseguenze".

Intanto, ieri la Spal ha ripreso gli allenamenti al centro di via Copparo in vista del match di domenica prossima in Sardegna. Paghera attende l’esito degli esami strumentali per capire se potrà rientrare oppure no.

È ancora presto invece per avere notizie sull’infortunio di Karlsson che si sottoporrà agli accertamenti del caso nei prossimi giorni: per il centravanti islandese, autore di una doppietta nella sconfitta 3-2 in casa del Pineto, è quasi scontato comunque uno stop di qualche settimana. C’è però una buona notizia per lo staff tecnico, che recupera a pieno regime il centrale Matteo Arena. Il difensore pugliese, inserito domenica scorsa nella lista dei convocati contro il Legnago Salus ma non ancora pronto per giocare, ieri è tornato in gruppo a pieno regime, quindi a Sassari la Spal potrà contare anche su di lui. Davvero una buona notizia, di questi tempi di magra, per mister Baldini, che da quando è arrivato a Ferrara lo ha potuto schierare una sola volta (contro il Campobasso al Mazza, con la Spal sconfitta 1-2) in nove partite.

s.m.