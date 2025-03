Gallerani confermato vicepresidente regionale

Il presidente di Confartigianato fra i protagonisti ai vertici regionali. Sono stati infatti rinnovati giovedì gli organismi dirigenti del sistema regionale dell’associazione di categoria. Graziano Gallerani, già vicepresidente regionale nel precedente mandato, è stato riconfermato nel ruolo come unico vicepresidente regionale. Alla presidenza, confermato Davide Servadei mentre il segretario resta Amilcare Renzi. Particolarmente soddisfatto, Gallerani traccia una traiettoria del suo impegno per la confederazione regionale. "È una riconferma molto importante, per la quale ringrazio tutta la struttura a partire da quella provinciale che continua a riporre in me grande fiducia – scandisce Gallerani –. La designazione a numero due regionale di Confartigianato rappresenta per me una forte responsabilità verso le imprese che rappresentiamo: il mondo delle Pmi è drasticamente cambiato negli ultimi anni ed è compito di un’associazione come la nostra essere all’altezza di queste nuove sfide che riguardano i servizi che eroghiamo". Gli artigiani "per natura sono innovatori, oggi più che mai questo è un tema centrale anche per noi e sono certo che, con il lavoro che svolgiamo, sapremo essere un punto di riferimento per le piccole e medie imprese accompagnandole quotidianamente in particolare nella cura dei dossier più complessi: dalle certificazioni alle questioni più di natura fiscale". Anche il segretario provinciale di Confartigianato Paolo Cirelli esprime la sua soddisfazione a fronte di questo rinnovo. "La conferma di Gallerani come vicepresidente regionale dell’associazione – spiega – attesta l’importanza di essere sistema anche per l’organizzazione estense pienamente inserita nel contesto emiliano-romagnolo. Tutta la struttura ha riconosciuto nel nostro presidente un punto di riferimento stabile, un grande imprenditore e soprattutto una persona in grado di rappresentare, anche ai tavoli istituzionali, le istanze delle aziende associate".