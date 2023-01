"Galleria, bene il piano telecamere Ma per il rilancio andrebbe chiusa"

di Federico Di Bisceglie

Degrado, episodi di disturbo, spaccio. Litigi continui, bottigliate e lancio di oggetti. Pallonate contro le vetrine delle attività commerciali e della banca. No, non stiamo parlando dell’estrema periferia della città, ma di Galleria Matteotti. Un luogo, all’ombra del Duomo, che continua a essere un buco nero. "Sotto la galleria – spiega Massimo Cavallaretti, district manager della Bnl – la situazione è sempre peggio. Bande di ragazzi che litigano, urlano e importunano i nostri clienti. Non più tardi di pochi giorni fa ho personalmente litigato con alcuni di loro perché, nonostante le richieste di smettere, continuavano imperterriti a lanciare pallonate violentissime contro i vetri della parte posteriore della banca". Un problema, quello della presenza dei giovani teppistelli, già abbondantemente noto alle forze dell’ordine e all’amministrazione. Fra l’altro, qualche giorno fa proprio su queste colonne, il vicesindaco e assessore alla Sicurezza Nicola Lodi ha lanciato l’idea di mettere a punto un sistema di videosorveglianza per monitorare la situazione. Un sistema, quest’ultimo, che avrebbe più che altro una funzione deterrente, ma che per essere realizzato avrebbe la necessità di una collaborazione allargata non solo al partner pubblico ma anche privato. Un coinvolgimento diretto, dunque, dei condomini che insistono nella galleria. Il vero progetto di rilancio, però, è emerso in un tavolo convocato proprio in Comune da Lodi che ha coinvolto anche un amministratore di condominio e lo stesso Cavallaretti. "Siamo stati convocati – spiega – per un confronto su un piano finalizzato alla realizzazione di una vera e propria ’chiusura’ della galleria Matteotti. L’ipotesi sul tavolo a noi è piaciuta molto, tanto più che ridisegnerebbe l’intera geografia del centro storico e andrebbe a risolvere una situazione che ormai è davvero inaccettabile, sotto tantissimi punti di vista". Tra l’altro, se ci fosse un imprimatur da parte del Comune, la banca si farebbe parte attiva per sviluppare il piano. "Abbiamo comunicato all’amministrazione – prosegue Cavallaretti – che attraverso la nostra real estate, Bnl potrebbe avere un ruolo attivo nell’ambito della progettazione". E il piano telecamere prospettato dal vicesindaco? "È una buona idea – conferma il manager – ma bisognerebbe che fosse affiancata dalla costituzione di un presidio fisso di polizia locale a supporto del monitoraggio portato avanti dalla polizia di Stato e dai Carabinieri". L’altra opzione, sempre in ordine al presidio della galleria, sarebbe quella di attivare un servizio di vigilanza privata. Specie per le ore notturne. "Il problema – chiude il district manager di Bnl – è legato alla spesa che l’attivazione di questo servizio comporterebbe: chi sarebbe disposto a farsene carico?". In effetti, la questione non è banale.

Anche Matteo Marone, amministratore del condominio di galleria Matteotti, 11 si dice "aperto a qualsiasi tipo di ipotesi per la risoluzione del problema in galleria". Tanto più che, nel corso degli anni, "ho raccolto decine di segnalazioni di episodi di disturbo, liti e degrado". Dunque l’esortazione dell’amministratore è quella di "tornare a confrontarci su un piano di rilancio di un luogo che, potenzialmente, potrebbe essere un vero e proprio salotto per la città". In questo senso, però, la vera svolta "avverrebbe con la chiusura della galleria". A quel punto, davvero, sarebbe la svolta.