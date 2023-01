"Galleria Matteotti chiusa, puntiamo ai fondi Pnrr"

di Federico Di Bisceglie

Chiudere Galleria Matteotti non è una chimera. Anzi, il progetto per farlo (o per lo meno il rendering) c’è già. Correva l’anno 2015 e, ora come allora, il degrado regnava sovrano. Così, su iniziativa di Gabriele Breveglieri (gestore del Mc Donald’s) e con la coordinazione di Fausto Bertoncelli (ufficio Benessere ambientale) nacque l’idea di chiudere la galleria. Un’idea che trovò il supporto e la condivisione di tanti che hanno le attività in Galleria. Tra i primi a credere nella chiusura ci fu proprio la Bnl che, esattamente come adesso, si era resa disponibile a collaborare. Anzi, "la banca – spiega Breveglieri – aveva anche proposto di liberare una gli spazi che occupa al piano terra per darli in affitto e incentivare l’insediamento di nuove attività commerciali". Su questo punto, precisa Breveglieri, "trovammo anche la condivisione di Confcommercio e coinvolgemmo anche la Camera di Commercio". Anche la giunta di allora, guidata dal sindaco Tiziano Tagliani, diede il suo avallo. Poi, che successe? "Un condomino non era d’accordo – risponde Breveglieri – così, tutto venne bloccato". Da allora, se n’è tornato a parlare di recente anche perché, come denunciamo spesso su queste colonne, permangono grossi problemi. Spaccio, degrado, sporcizia e, non da ultimo, tentativi di rapine nelle attività che insistono nella galleria. Ora, però, c’è anche un’altra opportunità. E a porre l’accento su questo è proprio Bertoncelli. "Il progetto di chiusura della galleria – spiega – intercetta tante questioni fra cui la sicurezza. Per cui, credo che il vero canale da sfruttare sarebbe quello di candidare questo piano ai fondi del Pnrr".

Originariamente, il piano prevedeva l’installazione di alcune vetrate sul lato che da su piazza Gobetti, sulla parte verso via San Romano e su via Porta Reno. Si sarebbe lasciato ’scoperta’ solo la parte di portico che affaccia sul Listone. "Era in programma la costruzione di appositi ingressi – dettaglia Bertoncelli – e l’installazione di un impianto di refrigerazione di riscaldamento in base alla stagione". Insomma un piano che "ridisegnerebbe completamente la morfologia del centro storico e farebbe diventare galleria Matteotti un vero e proprio salotto (anche per eventi e attività produttive), ai piedi del Duomo". Ultimamente, dopo alcune riunioni in Comune, è emersa anche la volontà di dotare la galleria di una rete di videosorveglianza. Un’idea lanciata dal vicesindaco Nicola Lodi. "Le telecamere vanno bene – chiude Bertoncelli – ma la soluzione al problema della galleria è solo la chiusura". La stima del costo dell’operazione? "Attorno al mezzo milione di euro".