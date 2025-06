Galleria Matteotti da sfogliare. Mercatino del libro, atto secondo

Ferrara in Libro, il mercatino del libro aperto a tutti. Ritorna con la seconda edizione Ferrara in Libro, il mercatino dedicato agli amanti della lettura, ai collezionisti e a chiunque desideri vendere o scambiare libri.

Visto il successo che è stato registrato nel corso della prima edizione con la presenza di numerosi collezionisti ed amanti del libro vintage, l’associazione culturale Ferrara Pro Art, in collaborazione con il Comune di Ferrara, accoglierà nella Galleria Matteotti, nella giornata di domani dalle 10 alle 20, espositori e visitatori del mondo dell’editoria vintage, offrendo una location coperta ed accogliente.

Partecipazione gratuita per espositori. Uno degli aspetti più inclusivi di Ferrara in Libro è la totale gratuità della partecipazione per gli espositori. Che si tratti di librai, collezionisti, editori o semplici appassionati con volumi da vendere o magari da scambiare, tutti avranno l’opportunità di condividere la propria passione per la lettura senza per questo dover affrontare costi aggiuntivi.

Un’opportunità per tutti. L’evento è aperto a chiunque desideri vendere o scambiare libri, dando nuova vita a testi che meritano di essere letti e semplicemente apprezzati. Dai classici della letteratura ai fumetti, dai saggi ai volumi d’arte, la manifestazione Ferrara in Libro sarà il luogo ideale per scoprire gemme nascoste e per incontrare altri appassionati.

Ecco alcuni dettagli dell’evento che attrae moltissimi appassionati. Il luogo dell’evento sarà Galleria Matteotti e la manifestazione si svolge appunto domani dalle 10 alle 20. Ingresso libero per tutti.

La manifestazione Ferrara in Libro è più di un mercatino. Rappresenta un omaggio alla passione per la lettura e alla tradizione culturale di una città che ha fatto della conoscenza il suo valore fondante. "Vi aspettiamo", l’invito lanciato dagli organizzatori. Per maggiori informazioni e per iscriversi alla manifestazione come espositore: asasociazioneproart@libero.it.

Reclame in vetrina, Rosso Amarena, Topolino che svetta sulle copertine della nostalgia.

Le bancarelle con i libri, i fumetti e le curiosità del nostro passato vengono prese d’assalto da tantissimi appassionati alla ricerca di una cosa bella da portare a casa. E non solo, quello spazio in Galleria Matteotti diventa un luogo d’incontro di chi ama la cultura, del profumo della pagina scritta, di collezionisti che si scambiano informazioni su bancarelle e mercati, luoghi e paesi dove ritrovarsi.