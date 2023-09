Galleria Matteotti, Ferrara: La rabbia del bar La Farmacia per il canone unico di 11mila euro

Un canone esorbitante o un errore di calcolo? È questo il dilemma dei titolari del bar La Farmacia di galleria Matteotti che, al pari di tutti gli altri esercenti che hanno la distesa, entro la fine del mese dovranno pagare la ‘retta’ del canone unico. La vecchia tassa di occupazione del suolo pubblico, tanto per capirci. "Secondo i nostri calcoli – spiegano i due esercenti – dovremo sostenere il pagamento di ben undici mila euro. Una cifra assolutamente spropositata. Specie perché, qui in galleria Matteotti, noi non abbiamo alcun servizio e, anzi, garantiamo ordine e pulizia…a spese nostre". Insomma lo spauracchio di dover affrontare una spesa ingente è molto. Elena Kiraydt, la titolare dell’attività del centro, vuole vederci chiaro. "Noi abbiamo 64 metri di distesa – scandisce – e gli anni scorsi non abbiamo pagato il canone in virtù degli sgravi previsti come misure post covid. Ora però, passare da nulla a undicimila euro all’anno mi pare francamente eccessivo. So bene che le tariffe di applicazione del canone variano in base alla zona nella quale è collocata la distesa e che la nostra è molto centrale. Tuttavia, ripeto, ritengo che la presenza del nostro bar nella galleria rappresenti un presidio di sicurezza. Fermo rimanendo che non solo non abbiamo servizi, ma durante l’estate siamo stati il ‘deposito’ delle sedute del Ferrara Summer Festival". I conti non tornano all’assessore al Commercio, Matteo Fornasini, che ritiene "impossibile" che l’attività sostenga una spesa di questa entità. Per due ragioni. "Al bar è arrivato – scandisce l’assessore – un bollettino di seicento euro da pagare. Una cifra che corrisponde alla metà di quanto avrebbe dovuto pagare se il Comune non avesse deciso di dimezzare la tariffa". In effetti l’amministrazione, dopo gli anni di esenzione totale per le attività – misura resa possibile in parte grazie ai finanziamenti statali, in parte grazie a finanziamenti propri – ha deciso di reintrodurre il canone unico, ma solo per sei mesi all’anno. "Questa decisione – riprende Fornasini – concordata peraltro con le associazioni di categoria, si muove nella direzione di agevolare le attività. E, tra l’altro, genera un ammanco per le casse comunali di circa 250 mila euro su base annua". Dunque, se le distese che devono corrispondere al Comune il canone unico sono circa duecento, la tariffa (intera) per ogni attività è di poco più di mille euro all’anno. Moltiplicata per undici, come temono di dover pagare i titolari del bar La Farmacia, sarebbe davvero una cifra esorbitante.

f. d. b.