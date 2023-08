Galleria presidiata da poliziotto: tranquillità a Ferrara

La volante arriva nel pomeriggio, fa manovra in galleria Matteotti e poi si ferma all’altezza del Mc Donald’s. Un presidio quotidiano, per garantire la tranquillità di una zona che troppo facilmente scivola nel degrado. Con il ‘risveglio’ della città e delle attività commerciali nel periodo che inizia a segnare la fine delle vacanze, anche lo spazio coperto a due passi dal duomo inizia a rianimarsi, nel bene e nel male. Ed ecco quindi che esercenti e residenti riprendono a segnalare episodi di maleducazione e di scarso decoro da parte di gruppi di ragazzini che stazionano da quelle parti. Una ragione in più per concentrare da quelle parti il servizio del poliziotto di quartiere, la pattuglia nata per vigilare su determinate aree della città e per lavorare a stretto contatto con i residenti. Un servizio che, in questa fase e in determinati orari, il questore Salvatore Calabrese ha deciso di dedicare al centro storico. Con particolare attenzione appunto alla galleria Matteotti, con tutte le sue problematiche ormai note, e a via San Romano, oltre alle zone della movida.

Ma i controlli non sono l’unica arma nelle mani di palazzo Camerini per arginare tali fenomeni. Esistono infatti anche i provvedimenti che vietano per un determinato periodo l’accesso a certe aree della città. Per quanto riguarda galleria Matteotti e le aree del centro che le ruotano intorno, i mesi scorsi sono stati un buon ‘banco di prova’ per tali misure. Il questore ha emesso infatti cinque divieti di accesso ai locali pubblici della zona a carico di altrettante persone (spesso giovanissimi) che si erano resi responsabili di episodi di microcriminalità. Il primo a esserne colpito fu il responsabile di un tentativo di rapina con una pistola giocattolo ai danni del bar ‘Farmacia’, di galleria Matteotti. L’episodio suscitò sdegno e preoccupazione, ma trovò una pronta risposta grazie alle indagini condotte dalla squadra mobile che portarono ben presto a individuarne l’autore.