Gallumara, recupero al via: "Dopo anni iniziano i lavori"

FISCAGLIA

Imminente la partenza dei lavori per la ricostruzione del muro di cinta del cimitero di Gallumara, abbattuto dal fortunale dell’agosto 2020. A darne notizia è il sindaco di Fiscaglia Fabio Tosi nel fare il punto sui lavori riguardanti i campisanti del territorio. Nelle scorse settimane sono stati recuperati (ovvero puliti uno ad uno e, quindi, ora riutilizzabili) i mattoni originari come richiesto dalla Soprintendenza, per consentire il prosieguo dei lavori di ricostruzione del muro. "Sono serviti diversi mesi di attesa, ne siamo consapevoli, come lo siamo del fatto che per diversi cittadini questo può essere stato percepito come disinteresse o non volontà d’intervenire sul bene dopo il fortunale. Ma in realtà – spiega il primo cittadino - il lavoro burocratico che abbiamo dovuto affrontare e superare, trattandosi di un bene tutelato, non è stato per nulla poco. Diverse anche le resistenze tecniche, ma non è stato mai messo in discussione il suo recupero". Nello stesso camposanto, nel 2023, erano stati realizzati i lavori nella Cappella del Cimitero, dove oltre ad aver risanato la parte in muratura, è stato ricostruito il tetto poiché completamente divelto. L’intervento è stato eseguito impiegando le risorse ottenute dall’indennizzo assicurativo, per circa 144mila euro. Tornando alla ricostruzione del muro, l’intervento prevede nella fase iniziale opere atte a reintegrare le parti di muratura mancanti sul fronte principale del lato nord, e sul fronte est. Saranno inoltre realizzati tutti i pilastri mancanti compresi quelli del lato ovest oltre che alla pulizia e stuccatura della muratura esistente, per un importo di circa 100.000 euro, finanziato con le risorse residue del rimborso assicurativo e per la parte rimanente con risorse comunali. Riguardo le opere sui camposanti del territorio, da pochi giorni si è concluso l’intervento (finanziato per 92mila euro) di messa in sicurezza della copertura dei loculi ed ingresso del cimitero di Migliarino, "che – evidenzia il primo cittadino - da decenni versava in uno stato di degrado". A breve verranno realizzati ulteriori interventi di manutenzione, come la pulizia della recinzione frontale, la sostituzione delle porte dei servizi igienici, l’installazione di telecamere di videosorveglianza (come in tutti i cimiteri comunali) e la realizzazione di una nuova viabilità di accesso in sicurezza dalla statale SS495: "La mia Amministrazione – conclude Tosi - ha già espresso la volontà di completare anche il lato destro della copertura del cimitero di Migliarino attraverso le risorse di avanzo di amministrazione nei prossimi mesi".

Valerio Franzoni