Premiati dal Gambero Rosso: ‘Tre spicchi’ alla pizzeria ‘Me’ a Ferrara

Ferrara, 26 settembre 2024 – Migliori pizzerie Gambero Rosso 2025, premiata con i ’Tre spicchi’ della rinomata guida la pizzeria ‘Me’ di Ferrara.

Premiati impegno e ricerca. Il sindaco Fabbri: “Orgoglio per tutta la città”. Per la Guida del Gambero Rosso 2025 una delle migliori pizzerie in Italia è a Ferrara, ed è la pizzeria ME in via Baluardi che oggi ha ottenuto il punteggio di 90/100 dalla giuria della rinomata casa editrice italiana specializzata in cucina ed enogastronomia. La squadra della pizzeria ferrarese è andata a Napoli, in occasione della nuova pubblicazione del Gambero Rosso e delle premiazioni. “Ferrara non smette di stupire – continua Fabbri – con le sue tante peculiarità e i tanti premi ottenuti, nei settori più vari. La cucina ferrarese è uno dei fiori all’occhiello del nostro territorio, grazie a importanti storie imprenditoriali che portano avanti le tradizioni e a gestori capaci e volenterosi. Ora, con questo ambito premio, la nostra città viene riconosciuta anche come patria della pizza, tra le pietanze italiane più amate al mondo”. “Un premio di assoluto prestigio – è il commento del presidente provinciale di Fipe Confcommercio, Matteo Musacci – e che conferma in maniera chiara il valore del nostro tessuto imprenditoriale nell’ambito della ristorazione.

Aperto nel febbraio 2022, il locale ferrarese aveva ottenuto i 2 Spicchi Gambero Rosso già dal primo anno di attività, replicando lo stesso merito l’anno successivo, aumentando il punteggio. Ora si aggiudica un livello successivo, arrivando ai 3 Spicchi. Si tratta, come spiegano i titolari Enrico Colombani e Michele Mazzanti, di uno dei maggiori riconoscimenti per il settore delle pizzerie, equivalente alle stelle Michelin per i ristoranti. La valutazione complessiva tiene conto della qualità della pizza, del servizio e della location.

“Un grande riconoscimento per noi e per tutta la città – aggiungono –, oltre che per il suo turismo enogastronomico. Abbiamo ricevuto un punteggio di 90/100 ottenendo così il massimo riconoscimento che una pizzeria possa ottenere, ovvero i 3 Spicchi del Gambero Rosso. Basti pensare che in Italia solo cento pizzerie hanno raggiunto questo importante traguardo, nella nostra regione solo cinque e gli unici a Ferrara. Un successo incredibile dopo solo due anni di attività. È il miglior riconoscimento che Filippo Venturi, il nostro chef esperto nella lievitazione, e tutta la squadra di ME pizzeria hanno ricevuto finora. Questo traguardo molto ambizioso è frutto di impegno, una costante ricerca e una grande attenzione rivolta alla qualità delle materie prime che tutti i giorni mettiamo nello svolgimento del nostro lavoro”, concludono Colombani e Mazzanti.