BONDENO

Iniziano oggi i lavori di Aipo, l’Agenzia interregionale per il fiume Po. Il cantiere prende il via in località Gamberone. Consistono, come spiegano i tecnici "nella realizzazione di un diaframma plastico in prossimità dell’unghia arginale in golena". Queste operazioni, programmate, progettate e finanziate, sono funzionali al contenimento delle infiltrazioni. Nelle comunicazioni ufficiali è indicato che saranno collocate tra gli stanti 16 e 17, e avranno la durata massima di 135 giorni. Durante questo periodo, come si legge nell’ordinanza della Provincia di Ferrara, è prevista l’interruzione del traffico veicolare in corrispondenza dell’area di cantiere. Non ci saranno preclusioni per i residenti che saranno ammessi al transito per cui potranno raggiungere le proprie abitazioni e pertinenze con i loro messi, sono inoltre garantiti i carico e scarico accedenti alle aree private.