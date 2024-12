Gambulaga, all’ex scuola elementare ambulatorio medico e corsi Uisp

I locali dell’ex scuola elementare di Gambulaga, ora impiegati parzialmente come sede civica, tornano a nuova vita. Pochi giorni fa infatti nella principale frazione portuense in sede civica è iniziato un corso di ginnastica dolce grazie a Uisp Ferrara. Esulta il sindaco di Portomaggiore, Dario Bernardi: "È un nuovo tassello che si aggiunge in un luogo che era praticamente chiuso e ora è tornato a vivere, recuperando aule che erano inutilizzate o erano diventate ripostigli". C’è da fare, ma ne vale la pena: "Dopo le piccole sistemazioni necessarie, adesso accoglie un ambulatorio di un medico di famiglia, che nel 2025 ricomincerà con un nuovo professionista dopo il pensionamento del dottor Renato Capatti; sarà anche nuova sede degli infermieri di famiglia e di comunità grazie all’Azienda Usl di Ferrara, che ha in programma di utilizzare i locali dai primi mesi del 2025". Tutti i martedì sera nella stessa sala della foto c’è un momento di giochi e socialità, grazie a Gambulaga Eventi, che in più con cadenza regolare organizza lì i laboratori creativi floreali assieme ai vivai Zampieri.

"Nel 2025 – insiste il primo cittadino – inizierà in queste sale anche il servizio di orientamento e presa in carico per diversi servizi grazie a Spi Cgil, che ci ha chiesto uno spazio. Siamo orgogliosi e contenti di aver fatto rivivere uno spazio pubblico, rimettendolo a disposizione della collettività per servizi e aggregazione, e tutto questo è possibile solo grazie all’impegno delle associazioni e alla rete che abbiamo costruito assieme".

Franco Vanini