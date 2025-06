Game Tour di Emil Banca. Anche Portomaggiore aderisce all’iniziativa

Anche il Comune di Portomaggiore insieme a Ferrara e Argenta ha aderito al Game Tour di Emil Banca per scoprire i nostri territori giocando.

Cos’è il Game Tour? È un game quiz digitale di carattere culturale, storico, enogastronomico e naturalistico che ti permetterà di imparare e metterti alla prova, giocando e accumulando punti!

Alcune domande nascondono delle sorprese, ma per rispondere… dovrai visitare il luogo giusto. Un’occasione per vivere il territorio in prima persona.

Rispondendo alle domande si potrà viaggiare attraverso l’Emilia, divertendosi a scoprire curiosità nascoste e aneddoti storici. Un’esperienza di gioco unica e coinvolgente.