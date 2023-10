Gara della salama e cena di beneficenza per Ado e Ant

Dopo due anni di stop per pandemia, oggi alle 19 nella tensostruttura del centro civico di Sandolo di Portomaggiore si svolgerà la gara della salama e cena di beneficenza con il ricavato che sarà devoluto all’Ado e all’Ant, organizzata dalle aziende agricole provinciali e i partner Emilbanca, Confartigianato, Ageste e Amici per la Promozione di Sandolo. La cena di beneficenza vede impegnati tantissimi volontari durante la serata, sia in cucina che in sala. La serata è patrocinata dallamministrazione comunale e Pro Loco di Portomaggiore e sarà condotta da Lanfranco Mongardi e Giovanni Tavassi. Circa 200 posti disponibili per la cena che prevede il seguente menù: assaggio di salamina con purè – maccheroni al ragù – porzione di salamina con purè – grigliata mista e patatine – vino e acqua. Tutti gli ospiti potranno fare la loro donazione all’ingresso della tensostruttura e l’intero introito della serata sarà devoluto alle associazioni Ado e Ant. Dieci saranno le salame in gara e la giuria qualificata sarà composta da sette persone: sindaco e assessore di Portomaggiore, Dario Bernardi e Gian Luca Roma; l’editore dell’Arstudio, Marco Pasini, l’ex ingegnere capo dell’Unione Valli e Delizie Luisa Cesari, il presidente portuense di Confartigianato Roberto Bulzoni, di Capa Cologna Michela Bottoni e Cristiano Castaldi in rappresentanza della Pro Loco di Portomaggiore. Nei due weekend successivi alla gara: 13, 14 e 15 - 20, 21 e 22 ottobre ci sarà la Sagra della salama e dei sapori portuensi.