Gara di solidarietà per trovare un padrone a un cane e una gattina

A Tamara ha preso corpo una staffetta di solidarietà per trovare un’adozione del cuore per Leone, un cane che per la maggior parte del giorno vive in solitudine. Sua unica compagnia è una gattina, chiamata Signorina. Proprio ieri si celebrava la "Giornata adotta un animale da un rifugio" e il sogno è trovare una famiglia che possa donare ai due animali una famiglia che possa donare loro tanto amore. Leone ha 11 anni e la gattina Signorina ne ha 16. Vivono in simbiosi e da quando il proprietario è mancato e gli eredi sono nell’impossibilità di occuparsene. Per questo in paese è scattata una staffetta di solidarietà. Quattro volontarie se ne prendono cura, alternandosi mattina e sera, per nutrire i due animali e rispondere delle loro esigenze. E altre persone del paese si sono rese disponibili a fare i lavori di manutenzione per rendere idoneo l’ambiente. I due animali, tuttavia vivono in solitudine per la maggior parte del giorno, nella proprietà lasciata dal proprietario deceduto. Entrambi necessitano di trovare un’adozione del cuore per avere compagnia e uscire dall’isolamento. Leone, docile, mai aggressivo e desideroso solo di coccole e carezze, è figlio di una Pastora maremmana e di un Pastore tedesco. Nessuna delle volontarie vuole che i due animali finiscano al canile o al gattile e per questo, da quasi due anni, si stanno alternando nelle cure quotidiane, consapevoli però che Leone chiede una compagnia continuativa. Per informazioni: info@soniaserravalli.com; 329-6694314.