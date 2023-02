Gara per aspiranti dj in piazza Guercino

Piazza Guercino è pronta a trasformarsi per una serata in una ‘silenziosa’ discoteca a cielo aperto. Sabato, come ormai da diversi anni, torna a Cento il ‘Silent party’: uno degli appuntamenti più attesi di ‘Aspettando il Carnevale’, il programma di eventi collaterali al Cento Carnevale d’Europa. Sul palco all’ombra di palazzo del Governatore si esibiranno in contemporanea tre dj, ed ognuno proporrà un genere diverso. L’impianto audio rimarrà spento, mentre i partecipanti potranno selezionare, semplicemente con un click sulle cuffie che saranno loro consegnate, uno dei tre canali disponibili: hip hop-latino (verde), anni ‘90-italiana-trash (rosso), commerciale-techno (blu). E poi, via al divertimento, con i presenti che potranno ballare sulle note trasmesse dalle cuffie. La particolare e divertente iniziativa è stata sempre particolarmente apprezzata, con tante persone che vi hanno preso parte ogni volta che è stata riproposta.

L’ingresso è gratuito, mentre il costo del noleggio cuffia è di 10 euro per le persone che si iscriveranno in lista, inviando un messaggio WhatsApp al numero 351-9349557 in cui dovrà essere scritto nome cognome Silent Cento (ognuno dovrà inviare il proprio WhatsApp) con ritiro cuffie entro le 21.30; mentre senza prenotazione o dopo le 21.30, il costo del noleggio delle cuffie sarà di 12 euro. Gli organizzatori, come riportato nell’apposito link sul sito del Comune di Cento, hanno previsto la chiusura della per le 18 della giornata di sabato, ma potrà esser chiusa anticipatamente se vi sarà il sold-out. L’inizio della consegna delle cuffie inizierà dalle 20 (con un documento d’identità in corso di validità, Patente, Carta d’identità o Passaporto).

v.f.