Garage e strade sott’acqua

Il maltempo sta creando disagi nell’Alto Ferrarese. Una decina gli interventi per allagamenti di garage e scatinati a Dosso, Cento e Sant’Agostino. Tre le squadre dei vigili del fuoco al lavoro. Sotto sorveglianza la zona attorno al grattacielo, a Cento, che ha richiesto l’intervento per giardini allagati e qualche garage sotto il livello della strada. Tra via Lavinino e via Foscolo 30 cm d’acqua. Monitorate le zone di Renazzo via Paratore, XII Morelli in via Maestra Grande, a Cento per l’acqua alta nel fossato. A Terre del Reno chiuso il sottopassaggio di viale Europa a Sant’Agostino, per una decina di centimetri d’acqua. Nuove buche sulle strade causate dalle infiltrazioni d‘acqua che hanno sollevato

l‘asfalto e che rendono più pericoloso il transito.