Garden Club riuniti a Ferrara: Concerto al Ridotto

Domani i presidenti dei Garden Club d’Italia aderenti all’Unione Garden Club Italiani (UGAI) si riuniranno a Ferrara, per l’annuale assembleaIncontro, grazie all’organizzazione curata dal Garden Club della città estense. Oltre un centinaio tra rappresentanti ed accompagnatori, provenienti da tutte le Regioni del nostro Paese, potranno ammirare le bellezze cittadine, il fascino del Delta, incontrare realtà scolastiche importanti come il Conservatorio e la Scuola Alberghiera. Per gli oltre 140 soci ferraresi, l’occasione di un corale incontro di benvenuto sarà il concerto pomeridiano di oggi al Ridotto del Teatro Abbado, incentrato su madrigali e brani strumentali del XIV – XV Secolo, a cura del Dipartimento di Musica antica del Conservatorio G. Frescobaldi di Ferrara e del “Collegium musicum classense” di Ravenna. L’Assembleaincontro istituzionale si terrà domani a Palazzo dei Diamanti. Un aperitivo ed una cena di gala serale saranno serviti a Palazzo Pendaglia, sede dell’Istituto Alberghiero “Orio Vergani”, con organizzazione curata e gestita dagli studenti e dai docenti della Scuola. Sabato infine, un’escursione nelle Valli di Comacchio (e visita all’Abbazia di Pomposa) sarà l’occasione per apprezzare il territorio lagunare, patrimonio Unesco, inserito nella Rete mondiale delle Riserve della Biosfera. L’Associazione Culturale Garden Club di Ferrara, per il tramite della presidente Paola Roncarati, ringrazia per la collaborazione le istituzioni cittadine coinvolte ed i soci volontari per il grande lavoro svolto per la riuscita dell’evento.