Garden festival, il paese si colora di eventi

Dal 22 al 25 aprile il centro di Argenta diventa protagonista con l’Argenta Garden Festival e la seconda edizione dello Street Food & Beer, organizzati da Comune e Pro Loco di Argenta. A inaugurare la manifestazione sarà il mercatino da Forte dei Marmi, in Versilia, che porterà in piazza Garibaldi per tutta la giornata di sabato 22 i suoi articoli di pregio e pezzi unici, mentre in via Matteotti numerosi stand proporranno prodotti realizzati da hobbisti e artigiani. Per gli appassionati di motori l’appuntamento è per domenica 23, quando potranno ammirare veicoli d’epoca esposti in piazza Garibaldi e le auto tuning più elaborate, nell’estetica e nel motore, parcheggiate in via Matteotti, mentre in via e piazza Mazzini saranno dedicate al "Dog day": tanti stand con prodotti per la cura e il benessere dei nostri amici animali. Lunedì 24 sarà dedicato alle mostre del verde e dei vivaisti con "I fiori di Argenta", dove chi ama il verde, chi vuole arredare, rinnovare, decorare gli spazi esterni di casa o per chi vuole rendere più "green" il proprio balcone o terrazzo, potrà trovare numerose idee. Per tutta la durata della manifestazione torna in piazza Marconi lo Street Food & Beer, il meglio della cucina espressa on the road, con numerosi stand gastronomici che proporranno prelibatezze provenienti da tutta Italia: sarà l’occasione per un viaggio sensoriale pieno di gusto e divertimento, anche grazie alla musica dal vivo, sempre presente. "Il successo che la manifestazione ha riscosso lo scorso ottobre – spiega le finalità il sindaco Andrea Baldini - ci ha motivati a organizzare un’edizione primaverile, che includerà anche la tradizionale Festa di primavera dedicata al verde: l’Argenta Garden festival. La piazza si riempirà di fiori, e per la prima volta abbiamo organizzato il "Dog day", con numerosi espositori che proporranno articoli per il benessere animale". Il primo cittadino poi si sofferma sul battesimo del fuoco del nuovo gruppo dirigente della Pro Loco. "Sarà, ci auguriamo, una festa di piazza, e la prima manifestazione dove potremo salutare e conoscere la nuova Pro Loco, da poco eletta ma subito impegnata. Un particolare in bocca al lupo a Barbara Gnani, presidente, a tutto il direttivo e i nuovi volontari, che prendono in mano un testimone importante".

Franco Vanini