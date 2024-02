Gare e appalti, Cna vara sistema di consulenza

Un nuovo servizio di consulenza nel settore degli appalti. La Cna Ferrara, vista la delicata situazione dei settori delle costruzioni e dell’impiantistica, ha messo in atto iniziative di supporto concrete. Tutto questo per affiancare le imprese, che partecipano a gare pubbliche. Cna ha creato una nuova sezione gare ed appalti con esperti e consulenti. Il servizio è stato presentato, ieri mattina, nella sede provinciale della Cna. Presenti Matteo Carion, direttore Cna Ferrara, Luca Grandini, responsabile per l’associazione di categoria unione costrizioni e unioni installazione e impianti, Paolo Mazzini, presidente Cna Costruzioni Ferrara, Manuele Marani, membro del direttivo di Cna installazione impianti, e Maria Emma Bolognesi, responsabile servizi Cna. Nel corso degli interventi è stata sottolineata l’importanza di "dare un supporto alle aziende nel complesso approccio degli appalti pubblici". "L’attuale sistema di acquisizione e gestione degli appalti – spiega Maria Emma Bolognesi – è sempre più complesso e dettagliato, richiede ormai specifiche conoscenze giuridiche, informatiche e di evoluzione del mercato di riferimento. D’altra parte, la capacità di partecipare a gare d’appalto-pubbliche e private, rappresenta un’opportunità per le aziende di costruzioni e di impianti, soprattutto dopo la fine del bonus 110%". Sulla stessa linea il direttore Matteo Carion: "Diviene necessario dare un supporto alle nostre imprese, si è deciso di organizzare questo tipo di servizio per far fronte alla complessità delle procedure burocratiche da attuare in fase di appalto. Siamo convinti che questo potrà rappresentare una nuova opportunità per le imprese". A seguito del superbonus 110% il settore delle costruzioni, in provincia di Ferrara, ha avuto una crescita importante in termini di occupati. I dati della Cassa Edile di Ferrara fotografano l’andamento del settore. Si parte dal 2021 con 719 imprese iscritte alla Cassa Edile, numero lavoratori 3475. Nel 2022 imprese 874 (+21,56%), lavoratori 4857 (+39,77%). Nel 2023 le imprese sono state 975 (+11,56% sul 2022), quelle di Ferrara e provincia 530, il numero dei lavoratori 5.257 (+8,24% sul 2022). Lavoratori di Ferrara e provincia 2.335. A preoccupare, dopo dati in crescita negli anni del bonus 110%, il calo registrato nell’ultimo periodo. Una prima verifica sui dati, che verranno ufficializzati a marzo, permette di anticipare che, a fine dicembre 2023 sono stati risolti circa 300 contratti di lavoro alla cassa edile nel settore costruzioni.

Mario Tosatti