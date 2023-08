Garzaia, si liberano gli animali

Appuntamento per sabato 2 settembre, alle 11, presso l’oasi della Garzaia di Codigoro, la città degli Aironi sorta dietro l’ex zuccherificio Eridania e molto ben gestita da Sabrina Bulgarelli per conto del Wwf . Si svolgerà la liberazione di selvatici recuperati, e curati amorevolmente, finalmente pronti a ritornare in natura grazie alla meritoria attività dell’associazione "Amici degli animali", che gestisce anche il centro recupero fauna selvatica di Codigoro all’interno dell’oasi. Coloro che vorranno partecipare alla simpatica manifestazione potranno farlo prenotando al 349-3592339. Chi si occupa, materialmente del soccorso e recupero degli animali selvatici in tutta la provincia è Alessandro Pozzati, che tutto l’anno provvede e recuperare per contro dell’associazione ravennate animali feriti, ma anche purtroppo uccisi in incidenti o altre situazioni.