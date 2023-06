Gas, bollette salate e proteste Teleriscaldamento, lo spiraglio "Disagi, quell’accordo va cambiato"

di Federico Di Bisceglie

Questa volta, sul teleriscaldamento, c’è un impegno concreto da parte dell’amministrazione. "Rivedremo, entro l’estate, il contratto stipulato con Hera in modo tale da rendere competitivo e conveniente il Teleriscaldamento, superando i disagi denunciati dall’utenza in questi mesi". La voce dell’assessore all’Ambiente, Alessandro Balboni risuona in un’aula del Consiglio Comunale desiderosa di avere risposte. Sugli spalti, c’è più di una persona che si interroga e durante l’audizione della Commissione, i rappresentanti della Rete Civica contro i rincari, le hanno cantate forte contro Hera (e non solo). La più dura è stata la coordinatrice Katia Furegatti che, assieme a Mattia Guaresi e a Massimo Buriani in questi mesi ha perorato la causa di migliaia di famiglie contro rincari salatissimi. Ma torniamo ai fatti. "L’accordo stipulato con Hera – scandisce l’assessore – è stata una risposta a una fase emergenziale. All’epoca, il prezzo al metro cubo del gas era prossimo ai due euro e la prospettiva era che crescesse. Per cui, abbiamo scelto di fissare il prezzo a 0,42 euro al metro cubo. Oggi, il prezzo del gas è rientrato e, a seguito delle denunce fatte dai cittadini, è giusto rivedere gli estremi di quel patto". L’obiettivo, chiarisce l’amministratore, "è quello di poter permettere alle famiglie ferraresi di avere un servizio conveniente in termini economici ed ecologicamente meno impattante. Ci lavoreremo e abbiamo intenzione di chiuderlo entro l’estate". Nel frattempo, Arera ha fatto un enorme passo avanti sulla regolamentazione delle tariffe del teleriscaldamento. Tariffe alle quali, entro il 30 settembre, anche la multiutility dovrà adeguarsi. Da parte della Rete Civica viene espresso un "apprezzamento per ciò che ha fatto l’amministrazione". Ma, tiene a rimarcare Buriani, "se Comune ed Hera torneranno a sedersi al tavolo per rinegoziare i termini del contratto, lo si deve alla mobilitazione dei cittadini". L’amministratore della coop Il Castello ha confutato punto su punto i numeri portati da Hera, dimostrando che "il risparmio c’è stato fino a gennaio. Poi, i rincari, sono stati pesantissimi". Tant’è che, da molti dei condomini che aderiscono alla Rete civica, partiranno "degli esposti all’autorità garante della concorrenza e del mercato – annuncia Buriani – nei quali denunceremo l’atteggiamento di Hera verso gli utenti, frutto del sostanziale monopolio che detiene".