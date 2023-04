Gas e gestione rifiuti: domani il seminario Cna Aggiornamenti e conoscenze sulla normativa

‘F-Gas e gestione rifiuti: tutte le novità normative’. È questo il titolo del seminario in programma domani alle 17.45 presso la sala civica ‘Riode Finessi’ di Codigoro, che si trova in piazza Matteotti 55. Obiettivo del seminario è fornire, agli addetti ai lavori, gli aggiornamenti e le conoscenze più recenti sulla normativa G-gas e sul corretto inserimento dei dati all’interno della Banca Dati F-Gas. Nel corso dell’incontro saranno illustrati casi studio e verrà analizzata la fase di caricamento della pratica; è previsto un intervento dedicato alla corretta gestione dei rifiuti per quanto concerne f-gas e Raee (rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. Dopo l’introduzione di Manuele Marani, presidente degli Impiantisti elettrici di Cna Ferrara, interverranno Alessandro Berteni di Apave Italia e Gianluca Fabbri di Cna-Hse Ferrara.