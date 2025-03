Gas, l’amaro primato. Bollette, primi per spesa: "Una media di 1.700 euro"

In genere parliamo di ultimi posti nelle classifiche quando ci riferiamo agli indicatori economici. Questa volta, invece, raccontiamo di un primato. Ma tutt’altro che positivo. Infatti, Ferrara risulta essere la provincia emiliano-romagnola in cui si è speso di più per le bollette del gas. Se per la bolletta della luce, infatti, l’importo è in linea con la media regionale (sul territorio sono 803 euro di media, mentre in Regione sono 799), a balzare all’occhio sono gli esborsi – appunto – legati al gas. Stiamo parlando di una cifra superiore a 1.700 euro, che ci colloca al primo posto della classifica. È questo uno dei risultati più significativi dell’analisi condotta dal centro studi di Facile.it che fotografa una situazione già per lo meno intuibile a queste latitudini. Possiamo infatti dire che, questi numeri, certificano una posizione che anche la Rete Civica contro i rincari del teleriscaldamento ha ribadito a più riprese.

Anche nel merito, i numeri di Facile.it in un certo senso confermano la tesi sostenuta da dai rappresentanti dei cittadini anche nei contenziosi con l’autorità garante della concorrenza e del mercato: ancorare la parte relativa al teleriscaldamento al prezzo del gas non è stata propriamente una scelta strategicamente efficace. Ma torniamo ai numeri. Guardando ai consumi a livello provinciale emerge che, per l’energia elettrica, si è speso in media di più a Modena (816 euro), Piacenza (813 euro) e Reggio Emilia (810 euro); chiudono la graduatoria Forlì-Cesena (798 euro), Rimini (788 euro) e Bologna (775 euro). Per la bolletta del gas, invece, come detto in premessa, le province dove si è pagato di più sono state quelle di Ferrara (1.702 euro), Modena (1.654 euro) e Piacenza (1.651 euro); ultime nella classifica regionale Reggio Emilia (1.593 euro), Bologna (1.558 euro) e Rimini (1.530 euro). L’analisi ha messo in evidenza che, tra luce e gas lo scorso anno gli emiliano-romagnoli hanno pagato, mediamente, 2.413 euro, vale a dire addirittura il 13% in più rispetto alla media nazionale.

A Ferrara, la media, si impenna arrivando a toccare un importo che supera i 2.500 euro su base annua. Rispetto al 2023, a parità di consumi, la bolletta elettrica è stata più leggera del 5%, mentre quella del gas è aumentata del 4%. "Guardando all’andamento degli indici – commentano gli esperti di Facile.it che hanno elaborato il report – vediamo che già dal secondo semestre dello scorso anno i prezzi delle materie prime sono tornati a crescere e il 2025 è iniziato con valori allarmanti che, secondo le previsioni, potrebbero aumentare ulteriormente. Per questo motivo, oggi più che mai, chi si trova nel mercato libero deve fare attenzione alla scelta del fornitore giusto, azione fondamentale per evitare di spendere più del dovuto". Insomma, se questi sono i primati – considerando anche il contesto di disagio diffuso e di ulteriore pressione fiscale che si prospetta per i contribuenti ferraresi – forse è meglio essere a metà classifica. O magari, proprio ultimi.

