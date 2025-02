Gas, lavori e disagi alle condotte

Da ieri sono cominciati da ieri i lavori di sostituzione delle condotte del gas, in corso ad opera di InRete, che interesseranno gradualmente fino alla fine dell’anno alcune zone del centro di Codigoro. Saranno istituiti provvedimenti di modifica della viabilità, dalle 7.30 alle 18 di ogni giornata lavorativa, nelle seguenti vie, o parti di esse,: Andrea Costa, Carlo Marx, Don Domenico Ferroni, Don Bosco, Don Gnocchi, via Curiel, via Brodolini, via Primo Maggio, viale Amendola, via Copernico, via Padre Pio da Pietralcina, via Po, via IV Novembre, via Sacco e Vanzetti, Piazza Libertà, vicolo della Libertà, via Gramsci, viale Resistenza, via Morandi, Riviera Cavallotti e via Crocettola. Per consentire al cantiere mobile di operare in piena sicurezza, saranno istituiti un senso unico alternato, regolamentato da movieri o impianto semaforico.