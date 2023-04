Gasolio nel piazzale davanti al Bar del Porto, il caso in parlamento

Sulla controversa situazione che ha visto come protagonista il proprietario dello storico Bar del Porto a Goro, Edgardo Mantovani, i tentativi di ridurre temporaneamente i disagi causati dalle pozze di gasolio maleodoranti che si formano ogni volta che la marea cresce, sono risultati vani. Per questo, il senatore di Fratelli d’Italia Alberto Balboni ha avviato un’interrogazione parlamentare. Come riportato, nel novembre dello scorso anno, di fronte all’esercizio commerciale una ditta ha eseguito la bonifica di un vecchio distributore per barche determinando la fuoriuscita, probabilmente a causa di un serbatoio forato, di gasolio. Il forte odore prodotto da queste pozze, oltre a recare danni alla salute dei cittadini, aumenta il rischio di un eventuale disastro ambientale non troppo lontano. Le pesanti conseguenze economiche a cui è sottoposto il bar, lo obbligano a lunghi periodi di chiusura, rischiando di rovinare anche la stagione turistica che ormai è alle porte: "Una situazione inaccettabile che grava sulle spalle dei commercianti che va avanti da troppo tempo e costringe cittadini e turisti ad un abbandono della zona – afferma il senatore di Fd’I-. Gli interventi di ripristino del piazzale hanno coinvolto il Comune di Goro, la Protezione Civile, i vigili del fuoco, l’Arpae e la ditta che ha svolto i lavori di ripristino della piazza, anche se ad oggi provvedimenti effettivi non sono stati presi vista la situazione nella quale grava il piazzale e le aree circostanti ad essa". Da qui, l’interrogazione parlamentare per mettere al corrente dei fatti citati il ministro all’Ambiente in merito alle azioni con le quali bisogna procedere "per evitare una disgrazia e per accelerare il più possibile il ripristino di questo luogo".