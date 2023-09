Gasparri (FI):: "Vestager ha fatto danni"

"Vestager alla Banca europea per gli investimenti? No, perché ha creato danni gravi ai risparmiatori". Lo ha dichiarato il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. "Nei giorni scorsi – spiega il parlamentare azzurro – il presidente dell’ABI, Antonio Patuelli, persona notoriamente molto cauta e misurata nelle affermazioni sia pubbliche che private, si è detto stupefatto per il fatto che la Commissaria europea Vestager possa essere in ballo per la presidenza della Bei. Patuelli ha posto la questione in maniera molto chiara e con riferimenti precisi. La Vestager – spiega Gasparri – ha delle responsabilità gravissime per gli errori che ha compiuto ai danni di alcuni istituti di credito. I suoi uffici avevano fatto valutazioni sbagliate che hanno creato dei danni evidenti. Una persona del genere dovrebbe essere allontanata dagli incarichi che ricopre, non proposta per la guida di ulteriori Istituzioni europee fondamentali nell’ambito del credito. La condotta della Vestager ha creato danni gravi ai risparmiatori italiani, in particolare per quelli della Carife, della Banca Marche e della Banca Etruria". Secondo l’esponente di Forza Italia, "è bene che il governo italiano si pronunci, nei modi e nelle forme che queste vicende possono prevedere, facendo tesoro delle considerazioni di Patuelli che ha detto assolute verità. La Vestager deve smettere di fare danni. Altro che promozioni. Rimozione e pensione per lei".

re. fe.