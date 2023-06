"Gastroenterologia, la competenza va premiata"

Femminicidio, serve

una campagna di educazione

Comincia il solito valzer di dichiarazioni a cui ci stiamo abituando purtroppo. Ancora un femminicidio, aggravato per giunta dalla gravidanza della vittima. Il reo confesso: "Ho ucciso per lo stress...", poi "l’unico pentimento è suicidarmi". Tralascio reazioni tipo: ci vorrebbe la pena di morte, stupidità. In tv mi è capitato di sentire un’intervista a proposito di violenze alla professoressa Braidotti che ha raccontato di cosa succede in Olanda dove lavora. In televisione, sugli organi di stampa, nelle scuole il governo ha avviato una massiccia campagna di informazione-sensibilizzazione il cui scopo è quello di educare giovani e non. Gestire, riconoscere le emozioni, i sentimenti, le eventuali problematiche. La sottovalutazione, la non conoscenza, spesso causano tragedie. Ci sarà uno sforzo in questo senso in Italia?

Andrea Finotti