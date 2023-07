Ferrara, gatta incastrata da giorni in una intercapedine: salvata da carabinieri e vigili del fuoco

Ferrara, 15 luglio 2023 – Un miagolio disperato proveniente dall’intercapedine del capannone di un’azienda di via Pastro. La ‘richiesta’ d’aiuto arrivava da Luna, una gattina che era scivolata in quella scanalatura tra il tetto della struttura e un muretto di recinzione dopo essersi allontanata da casa alcuni giorni fa.

Provvidenziale per salvare l’animale è stato l’allarme lanciato da un ragazzo che, questa mattina, stava passeggiando nella zona dell’Ippodromo. La chiamata al 112 è stata quindi decisiva per condurre la vicenda verso il lieto fine. Sul posto sono immediatamente arrivati i carabinieri che hanno cercato di liberare l’animale con i propri mezzi, risultati però insufficienti.

E’ stato quindi chiesto l’intervento dei vigili del fuoco che, non senza fatica e con l’aiuto dei militari, sono riusciti a estrarre Luna da quella trappola di cemento. Nonostante fosse lì da diverso tempo, la gatta appariva in buone condizioni, nonostante fosse molto provata per il lungo tempo trascorso in quello spazio ristretto e in giornate di caldo intenso. Grazie alla piastrina, i militari sono riusciti a rintracciare i proprietari che la stavano cercando da giovedì, giorno in cui si era allontanata.