Gatti, un anno nero: "Boom di abbandoni, grazie a tutti per l’aiuto"

"Il 2023 volge al termine – il messaggio dell’associazione A Coda Alta Odv-Gattile Comunale di Ferrara –. Un anno non facile in cui abbiamo registrato un notevole aumento di abbandoni, di cessioni di proprietà e gatti trovati incidentati. Ma non ci siamo persi d’animo e abbiamo fatto tutto il possibile per aiutare i mici in difficoltà del territorio ferrarese. Da soli, però, non avremmo potuto farcela. È per questo che vogliamo ringraziare tutta la cittadinanza per il sostegno concreto e morale; tutti i nostri adottanti che hanno dato una casa ai nostri mici; tutti i nostri preziosi volontari; tutte le attività commerciali che hanno ospitato i nostri eventi e banchetti di raccolta cibo e fondi; l’assessore Alessandro Balboni per il supporto".