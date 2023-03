Gattino incastrato in una pesa: salvo

Da due giorni era incastrato tra la struttura in metallo e la parete di cemento di una pesa da camion. Ancora qualche minuto e non ce l’avrebbe fatta. Il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco di Cento ha però salvato la vita a un gattino di due chili e mezzo rimastro intrappolato nella struttura in via Rossetti, a XII Morelli. L’allarme è scattato domenica. All’arrivo dei pompieri, l’animale era allo stremo. L’ipotesi è che si fosse infilato nella pesa venerdì, durante la manutenzione. Concluse le opere, potrebbe essere rimasto incastrato con il collo nel macchinario. Una trappola potenzialmente letale. I vigili hanno lavorato per due ore. Con divaricatore e cuscini di sollevamento hanno aperto un piccolo varco per allentare la morsa sul collo dell’animale. Il felino è stato quindi sedato da un veterinario, mentre i pompieri – mantenendo il contatto visivo con uno specchietto – l’hanno finalmente liberato, rompendo il calcestruzzo con un martello demolitore.