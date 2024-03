Gattus in campo con la Lega: "Il mio impegno per i più fragili, verso una città senza barriere"

Ha una grande esperienza nell’associazionismo in ambito disabilità ed ora è tra i candidati al Consiglio comunale in quota Lega, a sostegno della corsa a sindaco di Alan Fabbri. È Francesco Gattus, 36 anni, di origine sarda e che ora vede in Ferrara la sua casa. Ha ricoperto il ruolo di vicepresidente e poi presidente dell’Aism, Associazione italiana sclerosi multipla, poi la presidenza del Comitato ferrarese area disabili, incarico che ha mantenuto per tre anni e da cui si è dimesso in vista di questa nuova avventura.

Come è iniziata la sua esperienza nell’associazionismo?

"La Sardegna ha purtroppo un numero altissimo di persone con sclerosi multipla, e anche io ho avuto questa diagnosi, circa dieci anni fa. La malattia colpisce da giovani, quando si ha la vita davanti e si vuole costruirsi un futuro, non è stato un periodo facile, ma so di essere stato fortunato: ho reagito, ho avuto persone competenti vicino a me, ho perso tanto, ma la malattia mi ha anche dato tantissimo. Proprio da qui ho iniziato a fare politica associativa".

Come si è avvicinato alla politica?

"Ho deciso di fare politica perché, come presidente del Comitato ferrarese area disabili, penso di aver contribuito a dare risposte, insieme alle persone che mi hanno aiutato, e credo che avere in un consiglio comunale una figura che ha fatto politica associativa sia importante per dare risposte perché, anche per il vivere in prima persona l’avere una patologia, è molto più efficace nell’agire. È una sfida che mi fa un po’ paura ma è adrenalina, è bello che mi abbiano chiesto di candidarmi. Rappresentare la politica in quella che dal 2016 è la mia città mi fa onore, ho preparato un programma con i punti che ritengo fondamentali, che deriva proprio dal contatto quotidiano con le associazioni che si occupano di disabilità".

Quindi la candidatura le è stata proposta?

"Non sono mai stato tesserato Lega, ma l’assessore Cristina Coletti e il vicesindaco Nicola Lodi mi hanno proposto di candidarmi e ho accettato, in particolare per la piena fiducia che ho nell’operato di Coletti, per il lavoro che ha fatto con le associazioni. Io non guardo i partiti, ma le persone, e non sarò quello che farà polemica, perché se qualcuno di altri partiti avrà le mie stesse priorità io lo appoggerò indipendentemente dalla bandiera. La disabilità è trasversale, a Ferrara abbiamo moltissimi: anziani e persone che hanno la necessità di avere una città più verde, più accessibile e senza barriere architettoniche, che non sono solo i gradini, ma sono soprattutto mentali".

Che speranze ripone in questa nuova esperienza?

"Sono felice di poter, spero, avere un buon risultato. Poi vada come vada. Voglio espormi e dare voce a persone che quella voce non l’hanno, spesso perché hanno paura. L’importanza delle associazioni e del Comitato, oltre che della politica, è proprio portare una voce corale e avere il coraggio di condurre le battaglie perché altrimenti non si va avanti. Bisogna alzare la voce quando serve, ma sempre mantenendo modi adeguati e con gentilezza".