Gavello in festa, torna la sagra del melone

Oggi e domani, sabato 10 e domenica 11 giugno, vanno in scena la Fiera e la Sagra del Melone di Gavello. Un appuntamento che torna dopo lo stop forzato della pandemia e delle limitazioni ad essa connesse. Si parte oggi pomeriggio alle 18.30 con la lezione di zumba con Sissi, per proseguire alle 19.30 con l’apertura dello stand gastronomico e per chiudere alle 21.30 con lo spettacolo di animazione con Angel Show. Il tutto è accompagnato da gonfiabili e tappeti elastici per i bambini. Domenica il divertimento raddoppia, a partire dalle 12 con l’apertura dello stand gastronomico. Alle 18, in scena lo spettacolo dei burattini, poi alle 19.30 l’apertura serale dello stand gastronomico, fino ad arrivare alla conclusione alle 21 con la scuola di ballo latino con Samantha. "Gavello torna finalmente a illuminarsi e colorarsi con un bel palinsesto di appuntamenti e con i residenti, l’anima della fiera frazionale – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Peraltro, il melone di Gavello è un’assoluta prelibatezza dolce e dissetante da non perdere per grandi e piccini. Un ringraziamento ai tanti volontari". Il menù gastronomico prevede: cappellacci al ragù, gramigna alla boscaiola, maccheroni al ragù, prosciutto e melone, grigliata, patatine, pincini con affettato, dolci e bevande. Per informazioni: 348 533 3819 (Erica).