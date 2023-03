Gavioli muore a 61 anni "Gentile e gran lavoratore"

"Era la memoria storica del verde pubblico di Bondeno, che ha seguito per il Comune, per vent’anni. Con attenzione, con passione. Conosceva tutte le piante, sapeva quando erano state collocate in quel luogo, il loro stato di salute, l’attenzione di cui avevano bisogno. Spesso mi rivolgevo a lui per capire, per sapere, come intervenire, dove concentrare la manutenzione". Così Marco Vincenzi, assessore all’ambiente, ricorda Lucio Gavioli (foto), dipendente comunale, scomparso a soli 61 anni. I funerali si terranno domani, partendo alle 15.45 dalla Camera Mortuaria di Bondeno. Alle 16 sarà celebrata la Messa nel duomo di Bondeno. Viveva a Stellata, in una casa vicino all’argine del grande fiume, che ispirava le sue passeggiate e l’amore per la natura. "Gli amministratori e i colleghi – ricorda il sindaco Simone Saletti - si stringono alla famiglia nel lutto, ricordando Lucio come una persona gentile, premurosa e scrupolosa nel lavoro". "Un uomo buono, gentile - ricordano tutti - una persona corretta, che dedicava attenzione e impegno a quello che era un bene di tutti". Da dipendente comunale era passato a Clara nel momento in cui gestiva il verde pubblico. Gavioli da anni soffriva di problemi cardiaci. Claudia Fortini